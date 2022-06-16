На участке трассы М-7, который является частью маршрута от Москвы до Екатеринбурга, построят новый мост через Каму в обход Нижнекамска и Набережных Челнов протяжённостью 1,3 км. Его проект уже согласован Главгосэкспертизой. Об этом пишет издание inkazan. ru со ссылкой на пресс-службу ФКУ "Волго-Вятскуправтодор".
Отмечается, что строителям придётся установить 22 опоры, пять из которых будут в реке на глубине 15 метров. На мосту также будут барьеры и перильные ограждения.
Предусмотрена здесь и навигационная судоходная сигнализация. Рабочие применят для гидроизоляции отечественные напыляемые материалы.
Строительство планируется начать после заключения госконтракта.
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