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В Татарстане построят новый мост через Каму

Россия

На участке трассы М-7, который является частью маршрута от Москвы до Екатеринбурга, построят новый мост через Каму в обход Нижнекамска и Набережных Челнов протяжённостью 1,3 км. Его проект уже согласован Главгосэкспертизой. Об этом пишет издание inkazan. ru со ссылкой на пресс-службу ФКУ "Волго-Вятскуправтодор".

Отмечается, что строителям придётся установить 22 опоры, пять из которых будут в реке на глубине 15 метров. На мосту также будут барьеры и перильные ограждения.

Предусмотрена здесь и навигационная судоходная сигнализация. Рабочие применят для гидроизоляции отечественные напыляемые материалы.

Строительство планируется начать после заключения госконтракта.

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Автор: Максим Александров
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