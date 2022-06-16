Беглов "забыл" о крысах и мусоре, говоря об экологии на ПМЭФ-2022

Губернатор Петербурга Александр Беглов на полях ПМЭФ-2022 заявил о "хорошей экологии" в черте города. Однако его слова не соответствуют действительности, учитывая многочисленные жалобы горожан на крыс, мусор и действия местного Роспотребнадзора.
На полях ПМЭФ-2022 журналисты задали Беглову вопрос на тему экологии. Градоначальник подчеркнул, что это направление является для Смольного приоритетным, и похвастался показателями очистки сточных вод.
"Для нас экология очень важна, особенно в той части, что такой мегаполис. Я бы хотел снова проинформировать горожан, что сейчас мы очищаем 99,6% сточных вод, хотя еще 20 лет назад это казалось недостижимым", — заявил Беглов.
Но если в этом случае чиновники могли справиться, то в других сферах экологического сектора Петербурга не все так хорошо. Граждане с начала зимы жалуются на горы отходов, возникших из-за провального старта мусорной реформы. Эту проблему Смольный обещал решить еще в начале года, однако до сих пор она остается актуальной. Горы мусора спровоцировали рост популяции крыс, которые встретили участников ПМЭФ-2022 в день старта мероприятия, 15 июня.
На рост популяции грызунов обращало внимание петербургского подразделение Роспотребнадзора. Ведомство призвало чиновников решить проблему, однако сообщения о повсеместных встречах с крысами поступают до сих пор.
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