Зафиксирован громкий хлопок в небе над Курском

В ночь на 15 июня в небе над Курском был слышен громкий хлопок. Ситуацию прокомментировали власти региона.

"Этот звук связан с выполнением нашими военнослужащими задач в рамках проведения специальной военной операции. Ситуация под контролем, повода для беспокойства нет", — следует из сообщения.

По предварительным данным, речь шла о переходе самолета в сверхзвуковой режим.

Курская область с начала спецоперации по защите Донбасса не раз подвергалась обстрелам со стороны Украины, особенно приграничного поселка Теткино.

Кроме того, украинские войска обстреляли пункт пропуска "Крупец". Российские пограничники подавили нападение ВСУ ответным огнём.