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Россия

Попытки американских властей задушить Москву ограничительными мерами терпят крах это и признают уже и международные эксперты, в том числе из США, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

"Здесь даже можно… прислушаться к международным экспертам и к экспертам в этих странах, в том числе и в Америке, которые сейчас уже говорят, что что-то с этими попытками удушения не всё получается", — сказал пресс-секретарь президента России.

Италия и Венгрия призывают к скорейшему урегулированию ситуации вокруг Украины, что может привести к ослаблению санкций в отношении Москвы. Страны Евросоюза разделились во мнении по вопросу дальнейших действий в отношении России из-за негативных последствий ограничительных мер для их экономик.

 

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Автор: Денис Постольский
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