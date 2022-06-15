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"Газпром" отказался реализовать проект "Горской" из-за Смольного

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

В среду, 15 июня, стартовал ежегодный 25-й Петербургский международный форум (ПМЭФ-2022). Одним из наиболее значимых событий для Петербурга в рамках форума должно стать соглашение о намерениях по созданию Туристического кластера "Горская" в посёлке Лисий Нос. Ранее заявлялось, что проектом займутся структуры "Газпрома", в частности компания "Газпром трансгаз Санкт-Петербург".

"Газпром" отказался реализовать проект "Горской" из-за Смольного

Однако в официальном перечне запланированных соглашений участие представителей "Газпрома" по проекту "Горская" не запланировано. Оно будет подписано между новым вице-губернатором Петербурга Кириллом Поляковым, главой "Корпорации Туризм РФ" Сергеем Сухановым и командором "Яхт-клуба Санкт-Петербург" Владимиром Любомировым. Вероятно, "Газпром" предпочёл дистанцироваться от проблемного проекта, и кто займётся реальной застройкой "Горской" остаётся под вопросом.

Официально на площадке "Горской" планируется возведение многофункционального развлекательного центра, объектов туристической и спортивной инфраструктуры, общественно-делового пространства. Для реализации этих планов городу требуется крупный и опытный девелопер. На предыдущем ПМЭФ уже было подписано соглашение о намерениях между губернатором Петербурга Александром Бегловым и компанией "Мегалайн".

Инвестор разработал проект застройки "Горской" и провёл международный конкурс архитектурных проектов для запланированных объектов. Итоговый план был направлен в "Агентство стратегических инициатив" и представлен президенту Владимиру Путину. Однако в начале 2022 года стало известно о намерении Беглова провести так называемую "двойную продажу" и отдать "Горскую" под застройку компании "Газпром трансгаз Санкт-Петербург", где заместителе генерального директора работает зять губернатора Павел Белов. История получила широкую огласку, особенно учитывая тот факт, что "Мегалайн" уже вложил в реализацию проекта, по различным оценкам, от 40 до 100 миллионов рублей.

Учитывая столь негативный след, "Газпром", вероятно, предпочёл дистанцироваться от "Горской", оставшись недовольным выдвинутыми городом условиями. Это произошло несмотря на широкую рекламу проекта со стороны Александра Беглова, который преподносил "Горскую" как один из ключевых для Петербурга проектов.

На данный момент не ясно, продолжит ли корпорация участие в проекте, но высока вероятность, что "Горская" в принципе останется без застройщика и соглашение за подписью вице-губернатора Полякова реализовано не будет. В пользу этого говорит и тот факт, что если первоначальное соглашение по "Горской" с широкой оглаской подписывалось при личном участии губернатора Беглова, то теперь этим занимается только что назначенный его заместитель.

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Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
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