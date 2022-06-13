С 14 июня ЕС отключает российские банки от SWIFT

Европейский союз с 14 июня отключает Сбер, Россельхозбанк и Московский кредитный банк от межбанковской системы SWIFT. Это сделано в рамках очередного пакета антироссийских ограничений.

Как заявили кредитные организации, отключение от этой системы не окажет существенного влияния на их работу, так как к этому они были готовы. По данным Сбера, работа ведётся в обычном режиме и отключение от SWIFT не меняет текущей ситуации с международными расчётами.

В МКБ заявили, что операции внутри РФ будут идти штатно, однако при платежах за границу сроки могут возрасти.

В Россельхозбанке сказали, что в отечественной банковской системе созданы необходимые условия для обеспечения бесперебойной автономной работы.

Отключение Сбербанка от системы международной системы межбанковских операций SWIFT будет иметь неприятные, но некритичные последствия для Сбера. Об этом сообщил начальник отдела финансового просвещения Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Борис Кулик.