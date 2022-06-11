Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что распространяемое в СМИ Украины сообщение о гибели в Северодонецке большинства спецназовцев полка "Ахмат" не соответствует действительности.
"Отряд "Ахмат" существует", — сказал политик.
Он отметил, что в республике не один, а два полка имени Ахмата-Хаджи Кадырова, а также ОМОН, СОБР и линейный ОМОН носят имя первого президента республики.
"Так что у нас очень много ахматовцев. И вы должны понять, что вам не победить нас. Так что поднимите руки и сдавайтесь", — призвал глава Чечни.
Ранее Кадыров обратился к президенту украинского государства Владимиру Зеленскому, призвав его поднять руки и выйди на площадь со словами "Не стреляйте, родные, сдаюсь!" В противном случае украинского лидера ждёт "хана".
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