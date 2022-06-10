Смольный доверит развитие туркластера в "Горской" зятю Беглова

Уже на следующей неделе Смольный планирует подписать соглашение с компанией ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" о развитии туризма в "Горской". В совет директоров компании входит Павел Белов — зять губернатора Петербурга Александра Беглова. По мнению экспертов, это приведет к слиянию частных и государственных интересов и обернется для города новыми проблемами.

Соглашение с большой долей вероятности подпишут в полях Петербургского экономического форума, который в этом году проходит с 15 по 18 июня в "Экспофоруме". Проект по развитию туристического кластера на территории бывшей промзоны "Горская" в Лисьем Носу предполагает создание развлекательного и спортивных центров, общественно-делового пространства и всей необходимой инфраструктуры.

Однако журналисты предполагают, что спорт выступает в роли прикрытия истинной цели заключения соглашения — строительства на территории "Горской" элитного "Клуба-19", в котором может быть заинтересован зять Беглова. И если на первом этапе создания туркластера в Лисий Нос планируют перенести существующий яхт-клуб и академию парусного спорта, то позже прибрежный район могут застроить элитной недвижимостью, включая гостиницу, гольф-клуб и стоянку для яхт, доступ к которым будет только для "избранных".

Ситуация говорит о том, что Смольный поддерживает развитие парусного спорта лишь на словах. Но на самом деле активная деятельность в этом направлении вызвана бизнес-интересом к перспективным территориям города со стороны родственников и приближенных губернатора Беглова.