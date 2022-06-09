Депутаты фракции ЛДПР предложили установить срок действия договора ОСАГО от одного месяца до года. Согласно пояснительной записке к проекту закона, цель изменений — снизить количество случаев использования транспортных средств без страховки.
В настоящее время срок действия ОСАГО составляет один год. Это не касается временного использования транспортного средства на территории РФ, в случае приобретения транспортного средства для следования к месту его регистрации (на срок, не превышающий 20 дней).
Также отмечается, что в 2021 году был зафиксирован рост случаев езды без полисов ОСАГО. Речь идёт о 3-4 млн человек, которые садились за руль без полисов.
Может ли водитель закрывать номера машины на парковке, способен ли Верховный Суд защитить автовладельцев от репрессий и для чего на самом деле планируется повысить стоимость полиса ОСАГО, рассказал Pravda. Ru почётный адвокат России, вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский.
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