Эксперт: России необходимо уничтожать западные системы РСЗО М270 и М142 HIMARS

Поставляемые западными странами Киеву в рамках нового пакета военной помощи реактивные системы залпового огня (РСЗО) M270 MLRS и М142 HIMARS являются самым серьезным оружием из всего, что было поставлено Украине ранее, сообщает ТАСC со ссылкой на офицера запаса ракетных войск и артиллерии, ветерана боевых действий Алексея Саканцева.

По его словам, российские системы способны противостоять данным системам, уничтожая их как можно раньше. Британские М270 и американские М142 используют одинаковые боеприпасы, блоки оснащены системами быстрой перезарядки и конструктивно почти не отличаются.

"И, самое важное, некоторые из них управляемы и имеют коррекцию по системе GPS (NAVSTAR). Следовательно, такие снаряды обладают низким круговым вероятным отклонением, а значит их применение не требует пристрелки, а поражение цели будет внезапным и точным, а в случае кассетной боевой части — массовым", — отметил Саканцев.

Как заявил президент России Владимир Путин, российская армия нанесёт удары по новым объектам на Украине в случае поставок Киеву ракет большой дальности. Он отметил, что американские РСЗО кардинально не изменят ситуацию на Украине.