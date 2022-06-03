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Автор Денис Постольский

Центральный депозитарий России сообщил о чрезвычайной ситуации из-за санкций ЕС

Россия

Российский Национальный расчётный депозитарий (НРД), входящий в структуру Московской биржи, признал чрезвычайной ситуацию после внесения в список ограничений со стороны Евросоюза. По состоянию на 3 июня центральный депозитарий не вводит дополнительных ограничений при осуществлении депозитарной деятельности, сообщается на сайте депозитария.

Центральный депозитарий России сообщил о чрезвычайной ситуации из-за санкций ЕС

Заявляется о приостановке проведения операций в евро при банковской деятельности НРД. Операции по списанию или зачислению денежных средств в других иностранных валютах проводятся в обычном режиме. При этом в депозитарии рекомендуют осуществлять зачисление иностранной валюты на корреспондентские счета НРД с учетом анализа рисков такого зачисления.

3 июня Национальный расчетный депозитарий попал под санкции со стороны ЕС в рамках шестого пакета ограничений, так как "играет существенную роль в функционировании финансовой системы России и её связи с международной финансовой системой".

В начале июня этого года российский Минфин объявил, что собирается обслуживать через НРД номинированный в иностранной валюте государственный долг и производить выплаты держателям облигаций.

Напомним, Россия нарушила обязательства по выплате процентов по своим долговым обязательствам. Речь идёт о сумме в $1,9 млн. Это сумму должны были включить в выплату по российским гособлигациям, осуществленную в начале мая. Размер страховых выплат держателям российских облигаций может составить $3,2 млрд.

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Автор: Денис Постольский
Темы евросоюз
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