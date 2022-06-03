Москва потребовала от США разъяснений по отправке российских вертолётов Украине

Американские власти должны объяснить, на каком основании они отправляют Киеву в рамках новой военной помощи четыре вертолёта Ми-17, которые Москва ранее передала Вашингтону для эксплуатации исключительно в Афганистане, сообщает МИД РФ со ссылкой на заявление официального представителя рсоссийского внешнеполитического ведомства Марию Захарову.

По её словам, в соответствие с контрактом, данные вертолёты должны быть поставлены в Афганистан для её вооруженных сил.

"Только так, и никак иначе", — отметила дипломат.

При этом посольство РФ в США сделало официальное представление американскому госдепартаменту и потребовало развернутых разъяснений, но Вашингтон не предоставил "никакого внятного ответа".

Напомним, украинские информагентства опубликовали фотографию вертолёта, переданного Пентагоном для ВСУ. Пользователи интернета сразу опознали характерный камуфляж: такие Ми-17 долгое время составляли основу авиации Афганистана, но Кабул несколько лет назад отказался от их использования.