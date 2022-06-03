Московские школьники завершили Большую арктическую экспедицию

Учащиеся московских школ и колледжей вернулись из Большой арктической экспедиции, которая была посвящена 280-летию открытия мыса Челюскина — самой северной точки Евразии. Полярникам и метеорологам помогали 14 ребят. Их отобрали из 20 тысяч желающих. Все участники экспедиции предварительно прошли серьезную подготовку в карельских лесах.

Первый отряд из семи человек прошел 100 километров на лыжах по морскому льду от острова Большой до мыса Челюскин на полуострове Таймыр. Таким образом, отряд повторил путь экспедиции Витуса Беринга. Вторая группа проводила научные эксперименты на гидрометеорологической станции имени Е. К. Федорова на мысе Челюскин. Ребята измеряли кислотность и искали частицы микропластика в пробах воды, которые они брали в море Лаптевых.

"За время путешествия юные полярники прошли через разные эпохи, связанные с российской историей, смогли проникнуться ею. Это и есть настоящий, искренний патриотизм", — отметил возглавлявший Большую арктическую экспедицию директор центра дополнительного образования "Лаборатория путешествий" Матвей Шпаро.

Московские школьники ходят в Большую арктическую экспедицию с 2018 года. В ходе отбора формируются два отряда, один из которых ориентирован на спортивное лыжное путешествие, а второй на науку. В рамках проекта в школах проходят встречи с полярниками и участниками предыдущих экспедиций.