За проваленную Смольным транспортную реформу может взяться ОП РФ

Член Общественной палаты РФ Илья Зотов оценил идею петербургских властей вывести на автобусные остановки волонтеров для информирования горожан о новых маршрутах и других изменениях в рамках транспортной реформы. По мнению эксперта, этих мер недостаточно, так как в данном вопросе необходим комплексный подход.

В минувшую среду, 1 июня, в Санкт-Петербурге стартовал второй этап внедрения новой модели транспортного обслуживания (НМТО), в рамках которого чиновники Смольного обещали горожанам задействовать волонтеров. По задумке городской администрации, добровольцы должны "дежурить" на остановках для информирования граждан о введенных изменениях в рамках транспортной реформы. Однако петербуржцы обещанных волонтеров так и не увидели.

Комментируя ситуацию в беседе с корреспондентом нашего издания, председатель Общероссийского объединения пассажиров, член ОП РФ Илья Зотов подчеркнул, что главная задача заключается в том, чтобы волонтеры работали по факту. Помимо оказания информационной и иной помощи горожанам, они должны быть одеты в соответствующую форму, чтобы люди на остановках могли сразу различить, где находится волонтер, и не подходить к каждому.

"Более того, волонтер должен быть инициативным с точки зрения того, что подходить к пассажирам, уточнять: вам помочь? я готов, я волонтер. И, возможно, волонтеры должны раздавать какую-то "раздатку" пассажирам с точки зрения новой схемы маршрутов. Здесь комплекс решений. Нужно подумать, как это сделать", — подчеркнул Зотов.

По его мнению, просто пообещать вывести волонтеров недостаточно, так как данное обещание необходимо еще и выполнить. То же самое касается и проведения всей реформы, ведь, если власти говорят, что обновят общественный транспорт, то они действительно должны это сделать.

"Или, когда мы говорим, что автобусы будут ходить по расписанию, надо сделать все возможное, чтобы это было не на бумаге, а выполнялось. Не громогласный лозунг, а реальный инструментарий создан: приоритетность движения, выделенные полосы, камеры установить, то есть комплекс действий. Еще раз подчеркну, если город не способен это сделать, то у нас есть многогранный опыт по данной работе. Сейчас мы многим регионам помогаем донастраивать эту систему. Не все умеют взаимодействовать с жителями", — заявил Зотов.

Напомним, с начала проведения транспортной реформы, запущенной 1 апреля, администрацию Северной столицы под руководством губернатора Александра Беглова неоднократно критиковали за непродуманные и неудобные маршруты, нехватку автобусов, отсутствие информирования граждан и увеличенный интервал движения общественного транспорта. Несмотря на многочисленные жалобы, Смольный, как показывает практика, не смог подготовиться и ко второму этапу реформы. По словам председателя Комитета по транспорту Кирилла Полякова, к 1 июня город получил только часть из 693 автобусов, которые должны были выйти на маршруты.