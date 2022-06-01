Bloomberg: РФ не выплатила $1,9 млн по долговым обязательствам

Россия нарушила обязательства по выплате процентов по своим долговым обязательствам. Речь идёт о сумме в $1,9 млн, сообщат Bloomberg со ссылкой на постановление Комитета по анализу кредитных деривативов Международной ассоциации свопов и деривативов.

Это сумму должны были включить в выплату по российским гособлигациям, осуществленную в начале мая. Размер страховых выплат держателям российских облигаций может составить $3,2 млрд.

Как говорят эксперты, размер скопившихся процентных выплат и тот факт, что основной платёж уже был совершен, означают, что постановление Комитета по анализу кредитных деривативов не вызовет более широкого дефолта по российским гособлигациям.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на рейтинговое агентство S&P сообщил, что Москва объявила дефолт по своему внешнему долгу, потому что предложила держателям облигаций выплаты в рублях, а не в долларах. В Минфине России заявили, что сообщение не соответствует действительности.