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Автор Ольга Лазарева

Общественник Гусев: транспортный коллапс в Петербурге будет нарастать

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Руководитель проекта "Делайте правильно" Дмитрий Гусев, комментируя заявление председателя Комитета по транспорту Санкт-Петербурга Кирилла Полякова о сбоях поставок новых автобусов якобы из-за "санкционных ограничений", подчеркнул, что сейчас в Смольном будут пытаться оправдать санкциями любые свои ошибки и просчеты, так как "это удобно".

Общественник Гусев: транспортный коллапс в Петербурге будет нарастать

В интервью изданию "Петербургский Дневник" глава Комтранса Поляков попытался объяснить сбои с поставками заявленного ранее количества техники к старту второго этапа транспортной реформы в Северной столице влиянием санкций в отношении России. Это объяснение выглядит малоправдоподобным на фоне того, что автобусы, которые должны поставить в Петербург, — российского и белорусского производства. При этом, по словам Полякова, большая часть автобусов для следующей стадии внедрения новой модели транспортного обслуживания уже поставлена и принята перевозчиками, однако точного количества он так и не назвал.

Ситуацию в беседе с корреспондентом нашего издания прокомментировал руководитель проекта "Делайте правильно" Дмитрий Гусев, подчеркнувший, что сейчас любые свои ошибки, косяки, просчеты и коррупционные интересы чиновники Смольного будут списывать на санкции просто потому, что "это удобно".

"Что касается транспортной реформы, когда думают одни, делают другие, а решения принимают третьи, не спросив горожан, ничего хорошего из этого не получится, поэтому транспортный коллапс будет нарастать. Тут проблема даже не в том, что нам не привезли "подсанкционные" автобусы из Белоруссии, проблема прежде всего в анализе ситуации, планировании маршрутов, в управленческой составляющей", — объяснил общественник.

Также он поставил под сомнение профессиональную квалификацию Полякова. Гусев не исключил, что при более глубоком и детальном изучении карьеры нынешнего председателя Комитета по транспорту вряд ли выяснится, что он является транспортником с двадцатилетним стажем, который прошел путь от водителя автобуса до главы профильного ведомства в городской администрации.

Напомним, 1 июня в Петербурге стартовал второй этап транспортной реформы, в рамках которой Смольный планировал вывести на новые маршруты 693 автобуса. Однако даже этого количества единиц техники было бы недостаточно для решения проблем с увеличенным интервалом ожидания и многочисленными пересадками, к которым приходится прибегать петербуржцам в связи с отменой части привычных и удобных маршрутов.

Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
Темы санкт-петербург общественный транспорт
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