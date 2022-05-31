Беглова призвали выйти на борьбу с крысами

Провал мусорной реформы в Санкт-Петербурге вновь дал о себе знать. Расплодившиеся крысы не только продолжают досаждать жителям города, но и начали нападать на детей.

Накануне СМИ писали, что в Выборгском районе на детской площадке крыса покусала ребенка. Инцидент произошел 29 мая в поселке Парголово. Мама пострадавшего рассказала, что дети играли на детской площадке и увидели крысу. Мальчик решил покормить животное и взял ее на руки после чего крыса укусила его за палец.

"Дежурный по Питеру" обратил отдельное внимание на опасность заражения бешенством. Крыса является диким животным и, будучи здоровой, никогда не подойдет к человеку, а ребенок не сможет ее поймать. В данном случае, предполагают авторы материала, проблема может быть куда масштабнее и заключаться в бешенстве.

"Крыса довольно скрытное животное и вся его цель — это незаметно добыть пропитание. Если крыса агрессивна, то мы имеем другого рода проблему — бешенство. Надо хватать ребенка и бежать к врачу, так как это нонсенс", — написала администрация группы.

Примечательно, что петербуржцы стали все чаще делить жилье с непрошеными соседями — крысами и другими грызунами, которые начали плодиться из-за проваленного старта мусорной реформы. Жители города, принявшие участие в обсуждении новости, подтвердили наличие серьезной проблемы.

Большинство петербуржцев, оставивших своих комментарии, обвинили в наплевательском отношении к проблеме губернатора Александра Беглова, а также пожелали ему на себе прочувствовать ее последствия.

Напомним, в Санкт-Петербурге резко увеличилось количество жалоб на крыс после провала так называемой "мусорной реформы". Из-за того, что "Невский экологический оператор" не справился с возложенными на него обязанностями по вывозу и утилизации отходов, петербургские дворы превратились в огромные свалки, населенные опасными грызунами. Для того, чтобы обратить внимание Беглова на проблему известный музыкант Сергей Шнуров даже снял клип, после которого город начали убирать куда активнее, однако полностью решить проблему так и не удалось.