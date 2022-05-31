Демограф Крупнов: в России будут появляться новые мегаполисы

В России обязательно будут появляться новые города-миллионники. Об этом заявил председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

По его словам, когда Энгельс и Саратов станут единым городским округом, то это уже будет новый миллионник. Он также добавил, что Волгоград путём введения в черту города соседних территорий стал мегаполисом.

"Население уезжает — и снова перестал им быть… И это продолжается уже 20 лет", — сказал Крупнов в интервью Общественной Службе Новостей.

При этом эксперт подчеркнул: мегаполисы "высасывают" людей из регионов, как пылесосы. Москва, пояснил демограф, является "главным гипер-пылесосом". Как отметил Крупнов, в итоге такая внутренняя миграция "опустынивает" страну.

Специалист уточнил, что россияне чаще всего переезжают с Востока и Севера на Запад и Юг. Он убеждён: эти потоки приводят к росту мегаполисов, который имеет "опухолевидный характер".

Ранее сообщалось, что Воронеж, Краснодар, Красноярск и Пермь стали городами-миллионниками после подсчёта итогов всероссийской переписи населения.