В России обязательно будут появляться новые города-миллионники. Об этом заявил председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.
По его словам, когда Энгельс и Саратов станут единым городским округом, то это уже будет новый миллионник. Он также добавил, что Волгоград путём введения в черту города соседних территорий стал мегаполисом.
"Население уезжает — и снова перестал им быть… И это продолжается уже 20 лет", — сказал Крупнов в интервью Общественной Службе Новостей.
При этом эксперт подчеркнул: мегаполисы "высасывают" людей из регионов, как пылесосы. Москва, пояснил демограф, является "главным гипер-пылесосом". Как отметил Крупнов, в итоге такая внутренняя миграция "опустынивает" страну.
Специалист уточнил, что россияне чаще всего переезжают с Востока и Севера на Запад и Юг. Он убеждён: эти потоки приводят к росту мегаполисов, который имеет "опухолевидный характер".
Ранее сообщалось, что Воронеж, Краснодар, Красноярск и Пермь стали городами-миллионниками после подсчёта итогов всероссийской переписи населения.
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