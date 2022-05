Посольство РФ назвало "русофобскими инсинуациями" обвинения в геноциде

Посольство России в США назвало "русофобскими инсинуациями" распространяемый СМИ доклад американского экспертного центра, обвинившего Москву в геноциде на Украине, следует из сообщения дипломатов.

По их словам, это является частью "кампании по демонизации российских войск". Доклад НПО New Lines Institute for Strategy and Policy обвиняет Россию в разжигании геноцида на Украине.

"Очередные русофобские инсинуации — часть срежиссированной Западом кампании по демонизации российских Вооруженных сил", — заявили в посольстве РФ.

Посольство отмечает, что "дела обстоят с точностью до наоборот". Дипломаты призвали американскую общественность "уделять внимание фактам и прекратить преступное равнодушие к действиям украинских радикалов".

Директор специальных инициатив New Lines Institute for Strategy and Policy Азим Ибрагим заявил, что эксперты организации выявили "очень серьезный риск геноцида".

Они считают, что он "активирует обязательство государств по его предотвращению, в соответствии со статьей I Конвенции о геноциде".

Как сообщалось ранее, обвинения России в "геноциде против Украины", которые выдвигает американский лидер Джо Байден, выглядят лицемерно и не могут привести ни к чему хорошему. Никаких доказательств своим словам Байден не привёл, как не смогла подтвердить его заявление и американская разведка.