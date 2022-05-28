Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что из Грозного в Донбасс отправляется новая группа добровольцев из Грозного. Политик назвал их "воинами добра", выбравших этот путь ради мира на земле.
Отмечается, что новые группы добровольцев выдвигаются в Донбасс из Грозного каждую неделю.
"Воины добра собираются в Чеченской Республике со всех регионов нашей необъятной страны. У них нет корыстных целей. Не ради званий и орденов они отправляются в зону спецоперации", — заявил Кадыров.
Глава Чечни отметил, что "воины добра" выбрали это путь "ради мира на земле, ради угнетенных фашистами людей, ради светлого будущего для новых поколений".
Напомним, в Башкирии решили последовать примеру Чечни и отправить группу добровольцев на Украину. Для желающих принять участие в российской спецоперации был объявлен сбор в Уфе. Жители уже не раз заявляли о своей готовности отправиться на Украину.
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