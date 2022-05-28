Путин подписал закон, отменяющий возрастной предел для контрактников

Российский лидер Владимир Путин подписал закон, который отменяет верхний возрастной предел для заключения первого контракта о прохождении военной службы.

До сих пор первый такой контракт могли заключить граждане в возрасте от 18 до 40 лет и иностранные лица от 18 до 30 лет. Документ исключает возрастной предел, как для россиян трудоспособного возраста, так и иностранцев, при котором им предоставляется право заключить первый контракт о прохождении военной службы.

Согласно закону, для применения высокоточного оружия, эксплуатации вооружения и военной техники необходимы высокопрофессиональные специалисты. Как показывает опыт, таковыми они становятся к 40-45 годам.

Теперь с россиянами и иностранцами будут заключать первые контракты до достижения ими 50 лет.

Что странно, закон о ЧВК в России принимать не торопятся, хотя его проект маринуется в недрах департаментов и отделов парламента уже десятилетие. Госдума трижды выносила его на рассмотрение, но, как сказал Дмитрий Песков, РФ не использует ЧВК (юридически) за пределами страны. Даже понятия такого в правовом поле страны пока нет.