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Автор Ольга Лазарева

Московские школьники завоевали более половины дипломов Всероссийской олимпиады

Россия » Центр » Москва

На Всероссийской олимпиаде школьников москвичи завоевали более половины всех наград. В копилке столичной сборной 1317 дипломов, в том числе 248 дипломов победителей. При этом победителями и призерами стали воспитанники 230 школ — это более трети всех школ Москвы. Такой результат ребята демонстрируют второй год к ряду.

Московские школьники завоевали более половины дипломов Всероссийской олимпиады

"Для сравнения, в предпандемийном 2019-м у нас было менее тысячи дипломов, а еще 10 лет назад — меньше 300. Более того, удалось не только удержать результат, но и взять больше побед по некоторым предметам, например по математике, физике и химии. Они особенно востребованы в сфере современных технологий", — отметил научный руководитель Центра педагогического мастерства Иван Ященко.

По его словам, большой вклад в успех московских ребят внесли не только учителя, но и электронные ресурсы — "Московская электронная школа" и сайт Центра педагогического мастерства. Кроме того, в систему подготовки школьников к олимпиадам вовлечены московские вузы.

Иван Ященко подчеркнул, что приобрели заряд мотивации к занятиям по предмету и подогрели к нему интерес даже участники школьных этапов Всероссийской олимпиады. Он убежден, что участие в таких соревнованиях помогает успешнее сдавать выпускные экзамены и поступать в вузы.

В 2021 году ученики московских школ завоевали 1346 дипломов победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников. В 2020 году из-за пандемии заключительный этап олимпиады не проводился.

Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
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