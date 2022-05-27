Беглов "не заметил" призывов сделать Петербург городом-побратимом Луганска

В интервью на телеканале "78" губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что не замечал никаких призывов взять шефство на Луганском. Однако такие сообщения появлялись в федеральных СМИ. Об этом же просил известный социолог Максим Шугалей.

По примеру остальных регионов Петербург несколько дней назад взял шефство над Мариуполем. Журналист "78" канала спросил губернатора Беглова, почему Северная столица выбрала именно этот город, а не Луганск, как к тому призывала общественность. На это градоначальник ответил, что никаких призывов на уровне федеральных СМИ и известных деятелей не заметил.

"А кто призывал? Меня никто не призывал", — заявил губернатор в эфире телеканала.

Однако реальная ситуация обстоит иначе. Еще до того, как регионы РФ стали брать шефство над городами в независимых Луганской и Донецкой народной республикой, известный ученый Максим Шугалей предлагал сделать Петербург городом-побратимом Луганска.

С соответствующей инициативой социолог выступил еще в начале мая 2022 года. Шугалей направил ряд писем на имя губернатора Беглова с предложением о присуждении статуса Луганску и Петербургу. О законопроекте ученого писали как местные, так и федеральные СМИ. Однако 17 мая стало известно, что шефство над Луганском взял Нижний Тагил.

"Сегодня стало известно, что Луганск и Нижний Тагил стали городами-побратимами. 11 мая, в своем письме на имя Губернатора, я попросил главу города о личной встрече для обсуждения инициативы, поскольку считаю, что в вопросе помощи братским народам Донбасса промедлений быть не должно. К сожалению, ответа пока не последовало", — заявлял тогда Шугалей.

Однако в конце мая стало известно, что Петербург берет шефство над Мариуполем. Соответствующее решение приняли губернатор Беглов и глава ДНР Денис Пушилин.