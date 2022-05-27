Россия успешно обошла санкции, переориентировав торговлю на Восток

Российские власти успешно обошли санкции со стороны США, переориентировав свою экономику на азиатские рынки, пишет для издания Al Quds Al Arabi Ибрагим Нувар.

По его словам, Москве удалось быстро и гибко перестроиться на торговлю с восточными странами, прежде всего, с Индией, КНР и Средней Азией, несмотря на давление со стороны Вашингтона на эти государства.

Таким образом, Кремлю удалось компенсировать сокращение экспорта на Запад. Как следует из статьи, даже если такое увеличение вынужденно сопровождается большим дисконтом на энергоносители, высокий уровень цен на нефть и газ на мировых рынках делает продажи для России всё ещё выгодными.

Москва обходит американские ограничительные меры, получает адекватные доходы от своего экспорта и повышает стоимость национальной валюты на рынке.

Как заявил президент России Владимир Путин, Москва готова внести вклад в преодоление кризиса с продовольствием, если санкции удастся отменить. Речь идёт об экспорте зерна и удобрений.