Путин предложил помощь в борьбе с дефицитом продовольствия после отмены санкций

Глобальные проблемы с продовольственной безопасностью обострились из-за ограничительных мер против России со стороны США и Евросоюза, заявил российский лидер Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Италии Марио Драги, сообщает пресс-служба Кремля.

"Ситуация усугубилась вследствие антироссийских рестрикций, введенных США и Евросоюзом", — сказал президент.

По его словам, Москва готова внести вклад в преодоление кризиса с продовольствием, если санкции удастся отменить. Речь идёт об экспорте зерна и удобрений.

Также глава государства назвал обвинения в адрес Москвы в трудностях с поставками сельхозпродукции на мировые ранки необоснованными, так как они связаны, в том числе со сбоями в работе производственных и логистических цепочек, а также финансовой политикой стран Запада в период эпидемии COVID-19.

Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш придумал, как "спасти" украинское зерно, застрявшее в заблокированных портах, и доставить его на мировые рынки. Он предлагает "снять ряд санкций" с России и Белоруссии. Речь идёт об ограничениях на экспорт калийных удобрений.