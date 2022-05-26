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Автор Денис Постольский

115 росгвардейцев уволены за отказ участвовать в военной спецоперации на Украине

Россия

Гарнизонный военный суд в Нальчике подтвердил правомерность досрочного увольнения 115 военнослужащих Росгвардии за невыполнение условий контракта. Увольнение связано с отказом росгвардейцев выполнять служебное задание, касающееся проведения спецоперации на Украине, сообщает "Интерфакс".

115 росгвардейцев уволены за отказ участвовать в военной спецоперации на Украине

Они обратились в суд. Как выяснилось в ходе разбирательства, военнослужащие самовольно отказались от выполнения служебного задания.

Уточняется, что сотрудники Росгвардии прибыли на Украину для участия в военной операции, после чего отказались выполнять приказ и вернулись в Россию. Правозащитник отмечают, что военное начальство росгвардейцев предоставило им выбор вернуться в часть или остаться на Украине.

Решение суда может быть оспорено в вышестоящей инстанции.

Напомним, российские власти намерены пересмотреть подходы к формированию воинских подразделений и изменить ограничения по возрасту для желающих служить по контракту.

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Автор: Денис Постольский
Темы украина росгвардия
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