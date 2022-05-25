Александр Молотков рассказал о пользе проекта "Осмысленное чтение"

Проект "Осмысленное чтение" был запущен в ноябре 2021 года в 102 образовательных организациях Москвы. Сегодня программа для учеников 2-11-х классов работает во всех школах столицы. Педагоги применяют самые интересные и современные методики для обучения детей работе с большими текстами, инфографикой, условными обозначениями, а также умению анализировать содержание текста и другим полезным навыкам.

"Все эти навыки не только помогают ребятам в учебе и при подготовке к экзаменам, но и развивают системное и критическое мышление, способность быстро анализировать информацию, эффективно работать в команде, разрабатывать и презентовать новые идеи, применять цифровые технологии, которые необходимы в любой профессии. В современном мире важно научиться получать достоверные и полезные данные, уверенно ориентироваться в обширных информационных потоках", — рассказал в интервью "Вечерней Москве" руководитель Департамента образования и науки города Москвы Александр Молотков.

На занятиях школьников знакомят с техниками и приемами анализа текстов различных жанров, в том числе в интернете. Для развития аналитического подхода к информации применяется техника "фишбоун" и интеллект-карты, для развития критического мышления — техника "ромашка Блума", а техника "шесть шляп мышления" учит по-разному оценивать одну и ту же информацию и т. д.

"Нынешние школьники читают. Интернет дает им возможность каждый день прочитывать огромный объем информации. Соцсети, новостные ленты, блоги — вот читательское пространство современных школьников. И в этом информационном массиве необходимо уметь разбираться, отличая правду от вымысла. Конечно, в жизни современных ребят есть и книги. К сожалению, не у всех и не на первом месте, и этому есть объяснения", — отметил Молотков.

По его словам, культура чтения в семьях отходит на второй план. Темп классических произведений русской литературы не совпадает с ритмом жизни современных школьников, а советские книги зачастую им непонятны из-за исторического контекста. Кроме того, за последние 20-30 лет не появилось произведений для подростков, которые по своему воздействию на подрастающее поколение были бы сравнимы с "Кортиком", "Бронзовой птицей", "Мальчиком со шпагой", "Двумя капитанами", "Электроником", считает глава образовательного ведомства столицы.

"Необходимо возрождать жанр подростковой литературы. Книги — это основа и богатого лексикона, и широкого кругозора, и мощный инструмент воспитания — "…Значит, нужные книги ты в детстве читал”. Лично для меня чтение было и остается одним из самых приятных и полезных видов досуга, времени на который, к сожалению, остается не так много, как хотелось бы", — рассказал Молотков.

В числе любимых авторов министр правительства Москвы назвал М. А. Булгакова, И. А. Ефремова, Е. Г. Водолазкина, В. В. Орлова, Е. В. Тарле и Ф. М. Достоевского.