В Южном Тушино началось благоустройство дворов

Коммунальщики начали обновление десяти дворов в Южном Тушино. Большая их часть расположена на Бульваре Яна Райниса. Благоустройство затронет дворовые территории около домов № 1, 11, 5, 7, 9, 37, 39, 41, корп. 2, 43, 45, корп.2, а также рядом со школой № 2097 (Яна Райниса, д. 47, корп. 2). Еще несколько дворов будут приведены в порядок на Аэродромной, Нелидовской и Туристской улицах.

В рамках запланированных работ будет обновлено асфальтовое покрытие в междворовых проездах, отремонтированы малые архитектурные формы, добавлены зеленые насаждения. Благоустройство ведется и на самом бульваре Яна Райниса, где также будут высажены кустарники, в том числе краснокнижные, и оборудованы спортивные площадки.

Работы по обновлению дворовых территорий начались во всех округах Москвы. Они проводятся с учетом пожеланий местных жителей. Всего в этом году благоустройство ждет 2,3 тысячи столичных дворов общей площадью 1,8 тысячи гектара. В 2021 году коммунальные службы привели в порядок около 4 тысяч дворовых территорий.