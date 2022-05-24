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Автор Денис Постольский

В Госдуме предложили лечить российских военных на Кубе

Россия

В Госдуме выступили с инициативой о постройке санаториев на Кубе. Это предложил депутат Олег Нилов во время пленарного заседания.

В Госдуме предложили лечить российских военных на Кубе

"Давайте предложим Кубе, а я уверен, что они согласятся и пойдут на это, чтобы на средства Российской Федерации сегодня, получив какие-то территории на курортных замечательных берегах Кубы, были построены новые санатории, здравницы. Особенно, еще раз я говорю, для военнослужащих", — сказал он.

Как отметил парламентарий, Куба располагает отличными возможностями для организации отдыха российских трудящихся и военнослужащих, а также для восстановления и лечения. Как отметил депутат, речь, в том числе идёт "по восстановлению, лечению, в том числе бойцов, которые сегодня на Украине получают ранения, увечья".

Ранее специалисты напомнили о том, что перед поездкой следует пройти обследование, чтобы лечение было более продуктивным.

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Автор: Денис Постольский
Темы куба военные олег нилов
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