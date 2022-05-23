Моргенштерн* обжаловал включение в список иностранных агентов

Представитель российского исполнителя Алишера Моргенштерна обжаловал в Замоскворецком суде Москвы решение о внесении певца Минюстом России в список иностранных агентов, сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Сергея Жорина.

По его словам, артист попросил суд исключить его из этого списка. Юрист отметил, что Алишер является деятелем культуры и искусства, а политическую деятельность не осуществляет. По этой причине он не может быть признан лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Суд уже зарегистрировал исковое заявление музыканта.

Ранее руководитель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина положительно оценила включение Моргенштерна в список физических лиц, которые выполняют функции иностранного агента. По её мнению, рэпер "очернял Великий Праздник" и сомневался в победе СССР над нацистами.

*внесен Минюстом РФ в список иноагентов