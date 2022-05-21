Цены на путёвки на российских внутренних направлениях к предстоящему лету должны вырасти на 20-30 процентов, сообщает "Прайм" со ссылкой на доцента экономического факультета РУДН Сергея Черникова.
По его словам, в сфере туризма рост цен на отдых перед летом — стандартная ситуация. Кроме того, сегодня ситуация с бронированием нестабильна.
Ростуризм отмечает рост бронирований по всем "природным" направлениям внутри России, однако, он "очень неуверенный, с доминированием минимальных предоплат и бесплатной отменой".
В целом в России авиабилеты и туры к лету вырастут на 20-30 процентов.
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