Тест-система для выявления возможных случаев оспы обезьян производства государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора может быть применена в случае угрозы распространения заболевания в России, сообщает ТАСС.
Уже проведены испытания лабораторной тест-системы для выявления ортопоксвирусных инфекций в формате "у постели больного". Она позволяет обнаруживать вирусы от инфицированных животных, а также находить вирус на месте вакцинации у пациентов.
Роспотребнадзор отмечает, что тест эффективен, специфичен и не выявляет перекрестных реакций с вирусами кори, краснухи и ветряной оспы.
Для недопущения завоза оспы обезьян в Россию усилены меры санитарно-карантинного контроля на границе. Оспа обезьян — вирусное заболевание, которое передаётся человеку от животных.
ВОЗ всерьёз обеспокоена распространением случаев заражения оспой обезьян. И даже собирает экспертов-эпидемиологов на чрезвычайную встречу.
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