Шойгу рассказал Путину о полном освобождении Мариуполя

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил главе государства Владимиру Путину о завершении операции и полном освобождении территории металлургического предприятия "Азовсталь" и Мариуполя от боевиков Украины, сообщает военное ведомство.

С 16 мая в ходе операции сложили оружие и сдались в плен 2 тысячи 439 неонацистов и военнослужащих украинских войск, которые были заблокированы на территории завода.

Ранее Шойгу заявил, что Вооружённые силы Украины терпят неудачи в ходе боевых столкновений.