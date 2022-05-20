Министр обороны России Сергей Шойгу доложил главе государства Владимиру Путину о завершении операции и полном освобождении территории металлургического предприятия "Азовсталь" и Мариуполя от боевиков Украины, сообщает военное ведомство.
С 16 мая в ходе операции сложили оружие и сдались в плен 2 тысячи 439 неонацистов и военнослужащих украинских войск, которые были заблокированы на территории завода.
Ранее Шойгу заявил, что Вооружённые силы Украины терпят неудачи в ходе боевых столкновений.
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