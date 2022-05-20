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Автор Ольга Лазарева

Вице-губернатор Соколов дорабатывает последний рабочий день

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Вице-губернатор Максим Соколов дорабатывает последний рабочий день в Смольном. Об этом стало известно от информированного источника в администрации губернатора Александра Беглова в пятницу, 20 мая.

Отметим, работа Соколова в администрации Петербурга запомнилась горожанам серией провалов и скандалов. В частности, в СМИ вице-губернатора связывали

  • с банкротством "Метростроя",
  • лоббированием интересов застройщика "ЛСР".

Также имя Соколова фигурирует при критике транспортной реформы, которая стартовала в Петербурге 1 апреля 2022 года. В результате неумелых действий подконтрольных Соколову структур горожане столкнулись с массовой отменой популярных маршрутов, проблемами с оплатой проезда и увеличенным временем ожидания транспорта.

Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
максим соколов санкт-петербург александр беглов
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