Вице-губернатор Соколов дорабатывает последний рабочий день

Вице-губернатор Максим Соколов дорабатывает последний рабочий день в Смольном. Об этом стало известно от информированного источника в администрации губернатора Александра Беглова в пятницу, 20 мая.

Отметим, работа Соколова в администрации Петербурга запомнилась горожанам серией провалов и скандалов. В частности, в СМИ вице-губернатора связывали

с банкротством "Метростроя",

лоббированием интересов застройщика "ЛСР".

Также имя Соколова фигурирует при критике транспортной реформы, которая стартовала в Петербурге 1 апреля 2022 года. В результате неумелых действий подконтрольных Соколову структур горожане столкнулись с массовой отменой популярных маршрутов, проблемами с оплатой проезда и увеличенным временем ожидания транспорта.