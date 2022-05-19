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Автор Ольга Лазарева

Невзоров* не забыл поздравить своего друга Беглова с днем рождения

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Подвергшийся уголовному преследованию за дискредитацию российских военных иноагент Александр Невзоров* не забывает о своих друзьях, оставшихся в России. Так, сбежавший из некогда родной страны журналист поздравил губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова с днем рождения.

Невзоров* не забыл поздравить своего друга Беглова с днем рождения

Сегодня, 19 мая, Беглову исполнилось 66 лет. Многие известные деятели начали поздравлять градоначальника Петербурга накануне и продолжают это делать. Не смог пройти мимо и журналист Александр Невзоров*, успевший "прославиться" за последние несколько месяцев своими русофобскими высказываниями и дискредитацией действий российских военных, за что подвергся уголовному преследованию в некогда родной стране.

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"Остов путинской России — это пресмыкающиеся чиновники, убогие коррупционеры. На удивление, изредка среди путинской челяди попадаются приличные люди. Александру Дмитриевичу Беглову исполняется 66 лет, и я не могу не поздравить его с Днем рождения. Крепкий хозяйственник развивает Петербург, чему и рады. С днем рождения!" — написал журналист.

Примечательно, что данный пост был удален из Telegram-канала Невзорова спустя 15 минут после публикации.

Таким образом журналист в своем поздравлении назвал Беглова "приличным человеком". Подобные заявления вызывают множество вопросов, поскольку ранее журналист счел "героями" националистов из полка "Азов" (в отношении некоторых участников формирования в РФ открыто уголовное дело. Минюст подал иск в Верховный суд о признании организации террористической). Помимо того, Невзоров* на регулярной основе насмехается над мирными жителями Донбасса, которые стали жертвами геноцида со стороны украинских военных.

Было бы интересно услышать мнение по поводу поздравления от Невзорова самого Беглова, который оказался в одном списке с другими "героями" и "замечательными людьми" по версии Невзорова*.

Еще больше абсурдности заявлению Невзорова* придают его слова о том, что Беглов является "крепким хозяйственником, развивающим Петербург". За время правления Беглова в Северной столице разрушилось огромное количество объектов культурного наследия. Помимо того, "работа" градоначальника надолго запомниться петербуржцам провалами мусорной и транспортной реформ, а также других начинаний, которые так и не были доведены до конца.

Ранее журналисты сообщали о близкой дружбе между Бегловым и Невзоровым*. Журналист активно помогал будущему губернатору Петербурга с проведением предвыборной кампании в 2019 году. Позднее подобная информация была удалена из Сети представителями Смольного после резких высказываний Невзорова* и начала уголовного преследования. Однако поздравления в очередной раз доказывают наличие теплых отношений между губернатором Петербурга и сбежавшим из страны журналистом.

*Включен в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
Темы санкт-петербург александр беглов александр невзоров
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