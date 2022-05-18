Матвиенко: безопасность России будет обеспечена, несмотря на расширение НАТО

От России последует военная реакция на фоне вступления Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс, она будет соразмерной видам вооружений, которые будут там размещены, сообщила "Известиям" спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она заверила, что "безопасность России будет, безусловно, обеспечена".

Как отметила Матвиенко, Европе следовало бы совершить "свой разворот над Атлантикой" и избавиться от американской зависимости.

Напомним, президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что намерен отправить письмо с инструкциями послу республики при Североатлантическом альянсе Марио Нобило, в котором говорится о голосовании против вступления Финляндии и Швеции в НАТО до тех пор, пока в Боснии и Герцеговине не будет изменено избирательное законодательство.