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Автор Максим Александров

Депутат Шеремет предложил признать новым флагом России Знамя Победы

Россия

Красное Знамя Победы нужно признать новым государственным флагом России. С таким предложением выступил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Политик высказал свою точку зрения в беседе с РИА Новости.

Депутат Шеремет предложил признать новым флагом России Знамя Победы

Он считает, что Запад сегодня фактически объявил войну Знамени Победы, запрещая его повсюду. Этого символа они боятся, так как флаг победы напоминает им о величии нашего народа, заметил Шеремет.

По его мнению, сейчас пришло время признать Знамя Победы, под которым сражались наши деды в Великой Отечественной войне, и под которым сегодня российская армия противостоит украинским неонацистам, государственным флагом России.

Депутат добавил, что российским триколором он также гордится, однако считает, что на нынешнем этапе развития страны Знамя Победы, как символ возрождающейся супердержавы, очень актуально.

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Автор: Максим Александров
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Депутат Шеремет предложил признать новым флагом России Знамя Победы
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