Завод Renault, недавно приобретенный правительством Москвы, необходимо оптимизировать для производства автомобилей для каршеринга и такси, сообщил заместитель мэра Максим Ликсутов.
"Завод, который правительство Москвы сегодня приобрело, потенциально может производить автомобили для такси и для каршеринга", — заявил чиновник.
Отмечается, что в настоящее время сформирована рабочая группа, которая займётся разработкой технических требований для будущих машин.
Как подчеркнул Ликсутов, в перспективе эти автомобили будут массово использовать на дорогах Москвы и Московской области.
16 мая стало известно, что столичный завод Renault передан на баланс Москвы. После этого мэр города Сергей Собянин сообщил, что на предприятии будет возрождено производство автомобилей "Москвич".
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Сегодня, 16 мая, в понедельник, националисты и солдаты ВСУ начали сдаваться и выходить из бункеров металлургического комбината "Азовсталь".