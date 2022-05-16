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Автор Денис Постольский

Московский завод Renault сможет выпускать авто для такси и каршеринга

Россия

Завод Renault, недавно приобретенный правительством Москвы, необходимо оптимизировать для производства автомобилей для каршеринга и такси, сообщил заместитель мэра Максим Ликсутов.

"Завод, который правительство Москвы сегодня приобрело, потенциально может производить автомобили для такси и для каршеринга", — заявил чиновник.

Отмечается, что в настоящее время сформирована рабочая группа, которая займётся разработкой технических требований для будущих машин.

Как подчеркнул Ликсутов, в перспективе эти автомобили будут массово использовать на дорогах Москвы и Московской области.

16 мая стало известно, что столичный завод Renault передан на баланс Москвы. После этого мэр города Сергей Собянин сообщил, что на предприятии будет возрождено производство автомобилей "Москвич".

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Автор: Денис Постольский
москва
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