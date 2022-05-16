В Московской олимпиаде школьников приняли участие 380 тысяч человек

Финалистами Московской олимпиады школьников стали 37 тысяч ребят. Всего в состязании приняли участие более 380 тысяч школьников из Москвы и других регионов России.

"Московская олимпиада является одним из старейших и престижных соревнований в России. В этом году мы видим рост интереса участников к таким предметам, как физика, информатика, филология. Также все больше ребят выбирают такое актуальное направление, как финансовая грамотность. Московские школьники показали отличный результат, и мы уверены, что их достижения станут примером для других ребят, которые только начинают свой олимпиадный путь", — рассказал научный руководитель Центра педагогического мастерства Иван Ященко.

Победителями и призерами так же стали школьники с особыми образовательными потребностями.