Встречу с Бегловым в администрации президента отменили

В Администрации президента РФ отменили встречу с губернатором Петербурга Александром Бегловым на этой неделе. Об этом сообщил телеграм-канал "Незыгарь brief".

Совещание было запланировано на этой неделе, однако его отменили. Причины не называются.

"На этой неделе в АП отменили плановые встречи с Бегловым и Эрнстом", — сообщили "Незыгарь brief".

Напомним, что в конце апреля глава государства приезжал в Петербург с рабочим визитом. Во время поездки Владимир Путин не встретился с губернатором Бегловым. В день приезда президента, 27 апреля, в Таврическом дворце на Шпалерной улице в Северной столице проходило заседание Совета законодателей. Глава Петербурга в регламенте отсутствовал. Эксперты сошлись во мнении, что это указывает на негативное отношение федерального центра к Беглову.