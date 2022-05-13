Симоньян опровергла информацию о сборе военных билетов во Внешэкономбанке

Британская ВВС распространила информацию со ссылкой на свои "источники", что во Внешэкономбанке якобы собирают военные билеты, чтобы оформить "бронь от мобилизации". Однако это оказалось фейком. Об этом заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

На сообщение британских коллег журналистка отреагировала весьма эмоционально, предположив, что рассказали им это в МИ-6 специально для того, чтобы они это написали. Причём строго по методичке. Наверное, для того, чтобы посеять панику и хаос, предположила главред.

Она добавила, что сама лично проверила информацию в структурах банка, и убедилась, что это ложь.

"Ничего подобного не было и нет. Я спросила в ВЭБе, сказали, что это бред", — заявила Симоньян.