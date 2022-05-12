Кадыров: "Бандеровскому отребью" предстоит интересное представление в ЛНР

"Бандеровское и националистическое отребье" ждет интересное представление на Луганском направлении, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Глава региона рассказал о встрече с командным составом чеченских подразделений, которые вернулись в республику после успешного решения первого этапа боевых задач в Луганской народной республики.

"Я могу со всей уверенностью заявить, что уже в ближайшее время бандеровское и националистическое отребье в Луганском направлении ждёт весьма интересное представление. Готовьтесь, укрепляйтесь, но не думаю, что это вам хоть как-то поможет", — отметил Кадыров.

Отмечается, что бойцы из Чечни после успехов в ЛНР усовершенствуют тактику для достижения максимального военного преимущества.

Ранее Кадыров заявил, что если будет приказ президента поменять на Украине власть и посадить туда достойных людей — это проще простого. Он также рассказал, что был на Украине несколько раз и ему там очень понравилось.