Освобождённые территории юга бывшей Украины, несомненно, станут еще одним регионом России. Такое мнение высказал постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.
Политик в беседе с РИА Новости заявил, что, это выражение воли самого народа, большая часть которого прожила восемь лет в условиях издевательств и репрессий со стороны украинских националистов. Теперь Россия не позволит больше попирать основополагающие права наших соотечественников и стрелять безнаказанно в русский мир по указке Запада, добавил Мурадов.
Территории юго-востока Украины и земли исторической Тавриды, по его словам, всегда были русскими. Там проживает близкое русскоязычное население, заметил постпред.
Он подчеркнул, что уже сейчас власти думают о налаживании мирной жизни людей: формируют администрации, включают трансляцию российских телеканалов, вводят рубль в экономику региона и российские учебники в школы.
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Коллективный Запад продвигает на Украине "свои ценности".