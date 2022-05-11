Постпред Крыма заявил, что южные территории Украины станут частью России

Освобождённые территории юга бывшей Украины, несомненно, станут еще одним регионом России. Такое мнение высказал постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

Политик в беседе с РИА Новости заявил, что, это выражение воли самого народа, большая часть которого прожила восемь лет в условиях издевательств и репрессий со стороны украинских националистов. Теперь Россия не позволит больше попирать основополагающие права наших соотечественников и стрелять безнаказанно в русский мир по указке Запада, добавил Мурадов.

Территории юго-востока Украины и земли исторической Тавриды, по его словам, всегда были русскими. Там проживает близкое русскоязычное население, заметил постпред.

Он подчеркнул, что уже сейчас власти думают о налаживании мирной жизни людей: формируют администрации, включают трансляцию российских телеканалов, вводят рубль в экономику региона и российские учебники в школы.