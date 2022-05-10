Путин назначил сразу пять "временных" губернаторов

Российский лидер Владимир Путин подписал указы о назначении временно исполняющих обязанности губернаторов сразу в пяти регионах страны.

Таким образом врио главы Республики Марий Эл будет Юрий Зайцев, губернатором Кировской области назначен Александр Соколов, Томской области — Владимир Мазур, Саратовской области — Роман Бусаргин, а Рязанской области — Павел Малков.

Во вторник, 10 мая, появилась информация, что пять российских губернаторов решили сложить полномочия. Так, Сергей Жвачкин, Игорь Васильев, Николай Любимов, Валерий Радаев и Александр Евстифеев не станут выдвигаться на следующий срок.