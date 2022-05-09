Путин поздравил военнослужащих с Днём Победы: "Защита родины всегда священна"

Российский лидер Владимир Путин, выступая на параде Победы в Москве, поздравил военнослужащих с 9 мая. Глава государства напомнил, что защита родины всегда священна.

Президент РФ Владимир Путин

Он также отметил, что военные сражаются за "наших людей" в Донбассе и за безопасность родины.

"Защита родины, когда решилась её судьба, всегда была священна", — сказал Путин.

Президент подчеркнул: долг россиян — хранить память о тех, кто сокрушил нацизм.

Ранее сообщалось, что Путин поздравил глав СНГ, ЛДНР, народы Грузии и Украины с Днём Победы. Он призвал не допустить возрождения нацизма, принёсшего много страданий людям разных стран.

"Необходимо сохранять и передавать потомкам правду о событиях военных лет, общие духовные ценности и традиции братской дружбы", — сказано в поздравлении.