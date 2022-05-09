Российский лидер Владимир Путин, выступая на параде Победы в Москве, поздравил военнослужащих с 9 мая. Глава государства напомнил, что защита родины всегда священна.
Он также отметил, что военные сражаются за "наших людей" в Донбассе и за безопасность родины.
"Защита родины, когда решилась её судьба, всегда была священна", — сказал Путин.
Президент подчеркнул: долг россиян — хранить память о тех, кто сокрушил нацизм.
Ранее сообщалось, что Путин поздравил глав СНГ, ЛДНР, народы Грузии и Украины с Днём Победы. Он призвал не допустить возрождения нацизма, принёсшего много страданий людям разных стран.
"Необходимо сохранять и передавать потомкам правду о событиях военных лет, общие духовные ценности и традиции братской дружбы", — сказано в поздравлении.
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По словам комбрига, Киев обещал выслать отряды деблокации, но помощь так и не пришла.