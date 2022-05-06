Волонтеры поддержат патриотическую акцию "Бессмертный полк" в Москве — Сергунина

Волонтеры традиционно помогают столице на мероприятиях, посвященных важным историческим событиям. Как сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, в этом году в праздновании 77-й годовщины Победы задействуют более 5,5 тысячи добровольцев. В частности, в их обязанности входит встреча ветеранов, прибывающих в город из других регионов.

"В этом году больше 5,5 тысячи волонтеров помогают столице в проведении празднования Дня Победы. Они встречают почетных гостей со всей страны в аэропортах и на вокзалах. И, конечно, добровольцы поддержат народное шествие "Бессмертный полк” — сопроводят его участников по всему маршруту", — рассказала Наталья Сергунина.

На помощь добровольцев на семи вокзалах и в трех аэропортах можно рассчитывать с 8:00 до 22:00. Главные функции волонтеров — встреча ветеранов, размещение их в залах ожидания повышенной комфортности, вызов транспорта и сопровождение. Они также расскажут о праздничной программе мероприятий. Со 2 по 10 мая открыта горячая линия. По телефону +7 495 657 65 40 можно уточнить вопросы по поводу трансфера и заселения в гостиницы.

Одним из знаковых событий волонтерского движения столицы станет патриотическая акция "Бессмертный полк". В последние два года она проводилась в онлайн-формате. В этом году москвичи пройдут по улицам города с портретами своих родных и близких, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Добровольцы будут сопровождать их, раздавать бутилированную воду.

В 2021 году при поддержке волонтеров прошли

акции "Поздравь ветерана",

"Красная гвоздика",

фестиваль "Спасская башня",

празднование Дня государственного флага

и другие мероприятия. Узнать больше о патриотическом направлении добровольческой деятельности и событиях, приуроченных к празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне, можно на сайте ресурсного центра "Мосволонтер".