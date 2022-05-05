Вход в Московский зоопарк украсил новейший 3D-экран

На главном входе в Московский зоопарк установили экран с технологией naked eye, который может показывать трехмерное изображение. Как сообщила вице-мэр столицы Наталья Сергунина, там будут показывать трехмерные ролики, посвященные амурскому тигру, большой панде, белому медведю и манулу. Этих животных внимательно изучают специалисты зоопарка, а ради их сохранения учреждены крупные международные программы.

"Над созданием 3D-роликов работал целый коллектив, в который вошли зоологи, аниматоры, программисты. Вместе они воплотили важный просветительский проект. Все сюжеты основаны на научных исследованиях и отражают особенности поведения животных. Уже подготовлено шесть трехмерных видеозарисовок, для каждой прописан свой уникальный сценарий", — отметила Наталья Сергунина.

Сам экран размером 14,4 на 4,8 метра имеет частоту обновления картинки 3840 Гц. Такие параметры позволяют создать максимально плавное и реалистичное изображение. Например, зрители смогут понаблюдать, как амурский тигр выходит из укрытия и играет с бабочкой. В ночном режиме на экране убавят яркость, а изображение станет более статичным.