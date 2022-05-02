Шугалей предложил сделать Петербург городом-побратимом Луганска

Российский ученый, социолог Максим Шугалей обратился в Администрацию президента РФ и нижнюю палату парламента с просьбой выступить с инициативой о подготовке законопроекта "О городах побратимах ЛНР и ДНР" для внесения его в Государственную думу. В другом письменном уведомлении, к Александру Беглову, Александру Бельскому и Леониду Пасечнику, он также попросил присвоить статус городов-побратимов Петербургу и Луганску.

Первое письмо было направлено заместителю руководителя Администрации Президента РФ Сергею Кириенко и депутату Государственной Думы Виталию Милонову.

Фото: t.me/shugaleispb

"В целях установления устойчивых связей между городами России и городами ЛНР и ДНР прошу Вас подготовить законопроект "О городах побратимах ЛНР и ДНР" для внесения его Президентом Российской Федерации в Государственную думу Федерального Собрания Российской Федерации в порядке законодательной инициативы", — пишет Шугалей.

В рамках законопроекта все крупные города страны выберут себе города побратимы в ЛНР и ДНР, что должно быть зафиксировано в местных законодательных актах и приведено к максимальному сближению городов и установлению устойчивых социокультурных связей. Кроме того, инициатива позволит решить множество гуманитарных вопросов.

Также Шугалей отправил письма с инициативой о присвоении статуса городов-побратимов Санкт-Петербургу и Луганску губернатору Александру Беглову, председателю петербургского парламента Александру Бельскому и главе ЛНР Леониду Пасечнику.

В документе социолог обратил внимание, что Северная столица с точки зрения оказания помощи братскому народу Донбасса демонстрирует пассивность. При этом многие граждане Петербурга с оружием в руках более 8 лет защищали и продолжают защищать интересы Луганской Народной Республики. По словам социолога, инициатива призвана укрепить экономические и культурные связи.