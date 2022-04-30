"Ты, подруга, меня разочаровала": Рогозин посвятил стихотворение Джоли

Руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин посвятил поездке известной голливудской актрисе Анджелины Джоли в Львов стихотворение и пригласил её на Донбасс.

"Анжелина, я на мове стихов еще не писал, но ты, подруга, меня разочаровала. Пишу тогда на привычном своем", — написал руководитель госкорпорации. "Давай к нам на Донбасс! Здесь водка, пиво, квас", — начинается стихотворение Рогозина.

Он уверяет, что богатства Донбасса заставят открыть рот экс-супруга Джоли Бреда Питта.

"Красотку не обидит суровый наш солдат. В кино тебя он видел, и видеть снова рад", — гласят последние строи стихотворения.

Анджелина Джоли посетила Украину. В Сети появились видео, на котором звезда Голливуда посетила сначала кафе в Львове, а потом прогулялась по территории местного вокзала. Актриса почти двадцать лет является послом доброй воли ООН по делам беженцев.

При этом звезде Голливуда пришлось спасаться в укрытии после воздушной тревоги во Львове.