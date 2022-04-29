Кадыров: Украине нужен такой лидер, как его отец

Украине не хватает такого лидера, как Ахмат Кадыров, который спас Чечню от полного уничтожения, заявил глава республики Рамзан Кадыров.

"Благодаря ему и президенту России Владимиру Путину мы сумели выбраться из жерл военной мясорубки, которую крутила зловещая заокеанская рука. Именно такого лидера сейчас не хватает Украине", — считает Кадыров.

Политик выразил надежду, что украинцы "одумаются и вернут контроль над государством в свои руки", иначе эту миссию выполнит президент России.

Ранее Кадыров пообещал награду в миллион долларов за информацию о том, где на Украине находятся экстремистские батальоны имени Шейха Мансура и Джохара Дудаева.